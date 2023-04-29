Украинские спецназовцы тренируются на базах Бундесвера в Германии - Bild

Украинские спецподразделения проходят подготовку к предстоящему наступлению в нескольких локациях Бундесвера в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Помимо медицинской подготовки и обучения работе с тяжелой техникой, такой как боевой танк Leopard 2 и САУ Panzerhaubitze 2000, Бундесвер в настоящее время также готовит украинские спецподразделения.

Их обучают ведению локальных и городских боев – это особенно важно для запланированного отвоевания оккупированных городов.

Действия в условиях плотной застройки требуют специальных навыков, бои часто происходят на очень коротких расстояниях и на нескольких уровнях, а опасность мин-ловушек особенно высока.

Один украинский военнослужащий рассказал изданию, насколько интенсивны бои между домами даже в таком небольшом городе, как Бахмут: "У нас была позиция в двухквартирном доме, русские были в соседней комнате, мы даже могли их слышать".

Для того, чтобы увеличить шансы украинцев на победу, также отрабатывается атака на окопавшихся противников.

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Бундесвер также обучает украинцев выживанию в тылу врага: так называемые тренировки SERE, в переводе с английского – тренировка выживания, уклонения, сопротивления и побег.

В общей сложности в Германии проходит подготовку четырехзначное число украинских солдат, в том числе трехзначное число экипажей танков Leopard 1 за последнюю неделю.

По информации Bild, Министерство обороны Германии и федеральное правительство настроены сдержанно оптимистично. В лучшем случае ожидаются "небольшие успехи" и "ограниченные прорывы" через линии российских оккупационных сил. Главная причина такого мнения в том, что огромная масса российских солдат больше не способна на крупные наступления, но имеют численное преимущество в обороне.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты уже начали обучение на танках "Леопард" старой модели – Leopard 1, а с середины 2023 года в Украину начнут постепенно передавать 80 таких танков.