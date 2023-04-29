Росіяни обстріляли Чернігівщину о 4 ранку: загинув цивільний, поранено підлітка

Внаслідок обстрілу росіянами Семенівської громади на Чернігівщині загинув 63-річний місцевий мешканець, 14-річний підліток дістав поранення.

Джерело: поліція Чернігівської області

постраждалий підліток, фото поліції

Дослівно: "Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам".

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Деталі: Повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл надійшло близько 4-ї ранку в суботу.

"Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по житловим будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки. Поліцейські під обстрілами евакуювали хлопця та передали його медикам, які також прибули на місце", - йдеться в повідомленні.

Станом на 12:00 ворог продовжив обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. Пошкоджені та зруйновані будинки, господарчі будівлі, автівки місцевих мешканців. Один з вибухів вбив коня на території приватного господарства. Внаслідок обстрілів знеструмлено низку населених пунктів району.