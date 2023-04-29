Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Чернігівщину о 4 ранку: загинув цивільний, поранено підлітка

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 17:10
Росіяни обстріляли Чернігівщину о 4 ранку: загинув цивільний, поранено підлітка
наслідки обстрілу Чернігівщини, фото поліції

Внаслідок обстрілу росіянами Семенівської громади на Чернігівщині загинув 63-річний місцевий мешканець, 14-річний підліток дістав поранення.

Джерело: поліція Чернігівської області

 
постраждалий підліток, фото поліції

Дослівно: "Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам".

Деталі: Повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл надійшло близько 4-ї ранку в суботу.

"Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по житловим будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки. Поліцейські під обстрілами евакуювали хлопця та передали його медикам, які також прибули на місце", - йдеться в повідомленні.

 

Станом на 12:00 ворог продовжив обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. Пошкоджені та зруйновані будинки, господарчі будівлі, автівки місцевих мешканців. Один з вибухів вбив коня на території приватного господарства. Внаслідок обстрілів знеструмлено низку населених пунктів району.

Теми: Чернігівська областьвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Голова МВС обіцяє революційні зміни у сервісних центрах і прозорі іспити на права

Переговори щодо "зернової угоди" за участю всіх сторін заплановані на 3 травня

Американці взяли інтерв'ю в дитячого омбудсмена Росії, в ОПУ прокоментували: Ілюстрація людожера

Резніков припустив, що Росія готує новий "жест доброї волі"

Кулеба: F-16 будуть, це питання часу

Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових

Усі новини...
Чернігівська область
Росія знову вдарила керованими авіабомбами по Чернігівщині
"Мопед" припаркувався без вибуху: прикордонники показали нутрощі збитого "Шахеда"
Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула жінка
Останні новини
15:13
Спротив: Росіяни готують провокацію на північному кордоні України
15:00
На Кіровоградщині компанія росіянина досі має ліцензією на користування надрами
14:41
У стічних водах різних країн знайшли зразки 18 нових видів психоактивних речовин
14:41
фото Киянам нагадали, що відвідувати ліси заборонено: там знаходять залишки боєприпасів
14:18
Посол Франції відвідав місце трагедії в Умані, де російська ракета вбила 23 людей
14:13
відеоРФ знайшла, де провести акцію "Безсмертний полк", – в Африці
14:12
доповнено від 14:25, фотоВорог обстріляв Херсон та область: троє загиблих, п'ятеро поранених
14:09
Tinder вийде з російського ринку до кінця червня
13:51
Morgan Stanley скоротить 3 тисячі робочих місць у другому кварталі – ЗМІ
13:48
Голова МВС обіцяє революційні зміни у сервісних центрах і прозорі іспити на права
Усі новини...
Реклама: