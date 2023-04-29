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Россияне обстреляли Черниговщину в 4 утра: погиб гражданский, ранен подросток

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 17:10
Россияне обстреляли Черниговщину в 4 утра: погиб гражданский, ранен подросток
последствия обстрела Черниговщины, фото полиции

В результате обстрела россиянами Семеновской общины на Черниговщине погиб 63-летний местный житель, 14-летний подросток получил ранения.

Источник: полиция Черниговской области

 
пострадавший подросток, фото полиции

Дословно: "Сегодня оккупационные войска в очередной раз осуществили обстрелы приграничья Черниговщины. В результате вражеской атаки по Семеновской общине погиб 63-летний местный житель. Раненого 14-летнего подростка полицейские эвакуировали и передали медикам".

Детали: Сообщение о мощном обстреле одного из приграничных сел поступило около 4 утра в субботу.

"Полицейские установили, что россияне попали по жилым домам, когда люди еще спали. Один мирный гражданин погиб в собственной постели. В соседнем доме подросток получил ранение руки. Полицейские под обстрелами эвакуировали парня и передали его медикам, которые также прибыли на место", - говорится в сообщении.

 

По состоянию на 12:00 враг продолжил обстреливать приграничные села из ствольной артиллерии. Повреждены и разрушены дома, хозяйственные постройки, автомобили местных жителей. Один из взрывов убил лошадь на территории частного хозяйства. В результате обстрелов обесточен ряд населенных пунктов района.

Темы: Черниговская областьвойнадети
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