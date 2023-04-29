Зеленський: Поведінка Угорщини неадекватна, як може бути країна НАТО за Росію і проти Альянсу

Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Як розв’язати суперечку з Будапештом? Питання тільки в бажання Будапешту. Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО?", – сказав Зеленський.

За його словами, не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом.

"Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб’єктивну думку. Союзник це не просто слово, це – зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку, на цінності. По різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності", – сказав президент.

"І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати – ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить ти вже не союзник Альянсу. І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО. І ти не маєш робити перепони", – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

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Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться".

Крім того, партія влади "Фідес" провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати президента Росії Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС).

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