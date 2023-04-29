Зеленский: Поведение Венгрии неадекватное, как может быть страна НАТО за Россию и против Альянса

Президент Владимир Зеленский считает, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не соответствуют статусу союзника НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

"Как решить спор с Будапештом? Вопрос только в желании Будапешта. Мне кажется, существует политическая запутанность политических элит в Венгрии. Очень странная ситуация, может ли быть страна НАТО за Россию и против НАТО?", – сказал Зеленский.

По его словам, не могут быть союзники НАТО за страну, которая называет НАТО врагом.

"Я считаю, что это неадекватное поведение. Я говорю свое субъективное мнение. Союзник это не просто слово, это – содержание. Это союз государств с одинаковым взглядом на безопасность, на ценности. По разному относятся к определенным моментам, но есть договор союзников, которые защищают друг друга и соответствующие ценности", – сказал президент.

"И если все союзники говорят, что Россия нас называет врагом, мы должны ставить Россию на место, то не может одно государство сказать – нет, Россия наш союзник. Так не может быть. Значит ты уже не союзник Альянса. И поэтому, если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, то ты не должен советовать Украине идти или не идти в НАТО. И ты не должен делать преграды", – добавил он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Орбан в одном из последних интервью назвав Украину "финансово несуществующей", сетуя, что Европа помогает ей финансировать многие базовые потребности, и заявил, что без этой поддержки "война сразу закончится".

Его заявление почти сразу похвалили в Москве, а официальный Киев в ответ напомнил о зависимости самой Венгрии от средств ЕС.

Кроме того, партия власти "Фидес" провалила проект резолюции, которая бы призвала арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Читайте также: В шаге от санкций против Орбана: как новые ограничения от США стали сигналом для Венгрии