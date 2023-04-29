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Біля Мар’їнки окупанти все частіше відмовляються воювати – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 18:48
Біля Мар’їнки окупанти все частіше відмовляються воювати – Генштаб
російські мобілізовані, фото Getty Images

В районі Мар’їнки почастішали випадки колективної відмови окупантів брати участь у бойових діях.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В районі Мар’їнки в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.

Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії".

Деталі: У Генштабі також повідомляють, що російські окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим.

"Так, з 26 квітня окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта", - йдеться в повідомленні.

Теми: Генштабвійна
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