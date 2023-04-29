Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 18:48
Возле Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб
российские мобилизованные, фото Getty Images

В районе Марьинки участились случаи коллективного отказа оккупантов участвовать в боевых действиях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В районе Марьинки в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Установлено, что основными факторами, которые на это влияют, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии".

Детали: В Генштабе также сообщают, что российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова АР Крым.

"Так, с 26 апреля оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками ФСБ РФ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в частности проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта", - говорится в сообщении.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец поспорил с Верещук касательно паспортов РФ от оккупантов

фото, картаНа базе российских пограничников под Симферополем произошел взрыв - СМИ

Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС

фото, ОбновленоПригожин соврал, что его ЧВК якобы убила командующего Сил теробороны Украины

Рада определилась с местом военного кладбища в Киеве

Рада признала официально: режим Путина - это рашизм

Все новости...
Генштаб
Россияне вели безуспешные наступательные действия на Лиманском и Авдеевском направлениях – Генштаб
Силы обороны отбили почти 50 вражеских атак – сводка
Прикрываются "живым щитом": россияне в оккупации дислоцируются в местных школах
Последние новости
23:27
Правительство Латвии профинансирует курсы латышского для украинских беженцев
23:12
Джонсон: Говорить, что членство Украины в НАТО провоцирует Россию, - глупость
22:57
Новости 2 мая: запрет импорта агротоваров, новый закон по выплатам военным
22:45
Премьер Польши отреагировал на угрозы польскому послу в Москве
22:31
Оккупанты вечером ударили по поселку Казацкое на Херсонщине: убили мужчину
22:15
Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины после решения Еврокомиссии
22:02
Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии
21:47
ЕС обсудит план увеличения производства артиллерийских снарядов до 1 миллиона в год
21:45
видеоДанилов не исключил "немножечко другие средства" для освобождения Крыма
21:39
Reuters: Путина и Лукашенко не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ
Все новости...
Реклама: