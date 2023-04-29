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Возле Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 18:48
Возле Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб
российские мобилизованные, фото Getty Images

В районе Марьинки участились случаи коллективного отказа оккупантов участвовать в боевых действиях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В районе Марьинки в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.

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Установлено, что основными факторами, которые на это влияют, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии".

Детали: В Генштабе также сообщают, что российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова АР Крым.

"Так, с 26 апреля оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками ФСБ РФ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в частности проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта", - говорится в сообщении.

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Темы: Генштабвойна
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