Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Херсонщини: у Білозерській громаді окупанти вбили чоловіка й поранили жінку

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 18:57
Обстріли Херсонщини: у Білозерській громаді окупанти вбили чоловіка й поранили жінку
наслідки обстрілу Білозерської громади 29 квітня, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами Білозерської громади на Херсонщині у суботу загинув чоловік і травмовано жінку.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "29 квітня 2023 близько 10:00 російська армія вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади Херсонської області.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізовано.

Пошкоджено приватні будинки.

За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ".

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Херсонська область
СБУ затримала 6 людей, які організовували "референдуми" на Херсонщині та Луганщині
Херсонська ОВА готує евакуацію людей на випадок масованого обстрілу області
Окупанти вбили цивільних на Херсонщині та Донеччині
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: