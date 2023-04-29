Обстріли Херсонщини: у Білозерській громаді окупанти вбили чоловіка й поранили жінку
Субота, 29 квітня 2023, 18:57
Внаслідок обстрілу росіянами Білозерської громади на Херсонщині у суботу загинув чоловік і травмовано жінку.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "29 квітня 2023 близько 10:00 російська армія вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади Херсонської області.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізовано.
Пошкоджено приватні будинки.
За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ".