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Обстріли Херсонщини: у Білозерській громаді окупанти вбили чоловіка й поранили жінку

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 18:57
Обстріли Херсонщини: у Білозерській громаді окупанти вбили чоловіка й поранили жінку
наслідки обстрілу Білозерської громади 29 квітня, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами Білозерської громади на Херсонщині у суботу загинув чоловік і травмовано жінку.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "29 квітня 2023 близько 10:00 російська армія вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади Херсонської області.

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Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізовано.

Пошкоджено приватні будинки.

За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ".

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Теми: Херсонська областьвійна
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