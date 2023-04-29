Обстрелы Херсонщины: в Белозерской громаде оккупанты убили мужчину и ранили женщину
Суббота, 29 апреля 2023, 18:57
В результате обстрела россиянами Белозерской общины на Херсонщине в субботу погиб мужчина и травмирована женщина.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "29 апреля 2023 около 10:00 российская армия в очередной раз обстреляла населенный пункт Белозерской общины Херсонской области.
В результате обстрела погиб мужчина. Еще одна женщина получила травмы, она госпитализирована.
Повреждены частные дома.
По предварительным данным, враг атаковал село из РСЗО".