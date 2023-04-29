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Заборона Єврокомісії щодо агроімпорту з України почне діяти 2 травня — ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 29 квітня 2023, 19:38
Заборона Єврокомісії щодо агроімпорту з України почне діяти 2 травня — ЗМІ
ілюстративне фото Pixabay

До 2 травня Польща повинна відмовитися від заборони на імпорт десятків продуктів харчування з України і замінити її рішенням Єврокомісії, а саме ембарго на чотири товари – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише польське видання RMF24 з посиланням на джерела у Брюсселі.

За даними видання, Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту ЄС, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн-сусідів України, і хоче, щоб регламент набув чинності 2 травня.

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Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз ЄК чекає на конкретні рішення з цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.

Нагадаємо, офіційний Київ висловив протест Польщі та Європейському Союзу через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції як такі, що суперечать Угоді про асоціацію. 

У п’ятницю Єврокомісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

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"Виняткові захисні заходи", тобто заборону на імпорт, погодили для 4 видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. До переліку не увійшла соняшникова олія.

При цьому будуть проводитися захисні розслідування щодо деяких інших продуктів, включаючи олію.

Також ЄС виділить пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах.

Читайте детальніше на цю тему у статті Зерновий компроміс: як Брюссель хоче владнати кризу з українським експортом в ЄС

Теми: Єврокомісіясільське господарствозерно
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