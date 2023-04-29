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Запрет Еврокомиссии по агроимпорту из Украины начнет действовать 2 мая - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 19:38
Запрет Еврокомиссии по агроимпорту из Украины начнет действовать 2 мая - СМИ
иллюстративное фото Pixabay

До 2 мая Польша должна отказаться от запрета на импорт десятков продуктов питания из Украины и заменить его решением Еврокомиссии, а именно эмбарго на четыре товара – пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет польское издание RMF24 со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным издания, Еврокомиссия уже работает над проектом регламента ЕС, который запрещает импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран-соседей Украины, и хочет, чтобы регламент вступил в силу 2 мая.

Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что отменят национальные меры как можно быстрее. Сейчас ЕК ждет конкретных решений по этому вопросу. Идея заключается в том, чтобы избежать параллельных запретов.

Напомним, официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.

В пятницу Еврокомиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

"Исключительные защитные меры", то есть запрет на импорт, согласовали для 4 видов продукции: пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника. В перечень не вошло подсолнечное масло.

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При этом будут проводиться защитные расследования в отношении некоторых других продуктов, включая масло.

Также ЕС выделит пакет поддержки в размере 100 млн евро для пострадавших фермеров в 5 странах-членах.

Темы: Еврокомиссиясельское хозяйствозерно
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