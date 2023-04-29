Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти РФ

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня важливі кроки для створення трибуналу щодо агресії РФ, також він обіцяє нові санкційні рішення.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста.

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Україні й світові не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.

Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає Росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб Росія якнайшвидше відповіла за скоєне нею.

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"Кожен, хто готує такі ракетні обстріли (як 28 квітня в Умані – ред.), не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані. І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – сказав президент.