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Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти РФ

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 20:55
Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня важливі кроки для створення трибуналу щодо агресії РФ, також він обіцяє нові санкційні рішення.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста.

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Україні й світові не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.

Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає Росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб Росія якнайшвидше відповіла за скоєне нею.

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"Кожен, хто готує такі ракетні обстріли (як 28 квітня в Умані – ред.), не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані. І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – сказав президент.

Теми: Зеленськийтрибунал
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