Зеленский анонсирует мощные шаги для создания трибунала против РФ

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе важные шаги для создания трибунала по агрессии РФ, также он обещает новые санкционные решения.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Следующая неделя будет довольно важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников. Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста.

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Украине и миру недостаточно только того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит. Надо, чтобы она полностью ответила за все совершенное ею.

Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. Вскоре эти наши решения будут обнародованы".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы Россия как можно быстрее ответила за содеянное ею.

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"Каждый, кто готовит такие ракетные обстрелы (как 28 апреля в Умани - ред.), не может не знать, что станет соучастником убийства. Каждый, кто наводит ракеты и запускает, кто обслуживает самолеты и корабли для террора. Не только те, кто отдает приказы, а все, вы все террористы и убийцы и вы все должны быть наказаны. И обязательно – те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, - преступление агрессии против наших людей, против нашего государства", - сказал президент.