Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский анонсирует мощные шаги для создания трибунала против РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 20:55
Зеленский анонсирует мощные шаги для создания трибунала против РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе важные шаги для создания трибунала по агрессии РФ, также он обещает новые санкционные решения.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Следующая неделя будет довольно важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников. Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста.

Реклама:

Украине и миру недостаточно только того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит. Надо, чтобы она полностью ответила за все совершенное ею.

Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. Вскоре эти наши решения будут обнародованы".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы Россия как можно быстрее ответила за содеянное ею.

ВИДЕО ДНЯ

"Каждый, кто готовит такие ракетные обстрелы (как 28 апреля в Умани - ред.), не может не знать, что станет соучастником убийства. Каждый, кто наводит ракеты и запускает, кто обслуживает самолеты и корабли для террора. Не только те, кто отдает приказы, а все, вы все террористы и убийцы и вы все должны быть наказаны. И обязательно – те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, - преступление агрессии против наших людей, против нашего государства", - сказал президент.

Темы: Зеленскийтрибунал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Возле Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб
Зеленский: Россияне уже думают об обороне, это вторая часть войны
Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел украинцами Донбасса
Россияне далеки от захвата "дороги жизни" в Бахмут – Силы обороны
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: