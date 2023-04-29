Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский анонсирует мощные шаги для создания трибунала против РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 20:55
Зеленский анонсирует мощные шаги для создания трибунала против РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе важные шаги для создания трибунала по агрессии РФ, также он обещает новые санкционные решения.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Следующая неделя будет довольно важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников. Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста.

Украине и миру недостаточно только того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит. Надо, чтобы она полностью ответила за все совершенное ею.

Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. Вскоре эти наши решения будут обнародованы".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы Россия как можно быстрее ответила за содеянное ею.

"Каждый, кто готовит такие ракетные обстрелы (как 28 апреля в Умани - ред.), не может не знать, что станет соучастником убийства. Каждый, кто наводит ракеты и запускает, кто обслуживает самолеты и корабли для террора. Не только те, кто отдает приказы, а все, вы все террористы и убийцы и вы все должны быть наказаны. И обязательно – те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, - преступление агрессии против наших людей, против нашего государства", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийтрибунал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец поспорил с Верещук касательно паспортов РФ от оккупантов

фото, картаНа базе российских пограничников под Симферополем произошел взрыв - СМИ

Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС

фото, ОбновленоПригожин соврал, что его ЧВК якобы убила командующего Сил теробороны Украины

Рада определилась с местом военного кладбища в Киеве

Рада признала официально: режим Путина - это рашизм

Все новости...
Возле Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб
Зеленский: Россияне уже думают об обороне, это вторая часть войны
Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел украинцами Донбасса
Россияне далеки от захвата "дороги жизни" в Бахмут – Силы обороны
Последние новости
23:27
Правительство Латвии профинансирует курсы латышского для украинских беженцев
23:12
Джонсон: Говорить, что членство Украины в НАТО провоцирует Россию, - глупость
22:57
Новости 2 мая: запрет импорта агротоваров, новый закон по выплатам военным
22:45
Премьер Польши отреагировал на угрозы польскому послу в Москве
22:31
Оккупанты вечером ударили по поселку Казацкое на Херсонщине: убили мужчину
22:15
Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины после решения Еврокомиссии
22:02
Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии
21:47
ЕС обсудит план увеличения производства артиллерийских снарядов до 1 миллиона в год
21:45
видеоДанилов не исключил "немножечко другие средства" для освобождения Крыма
21:39
Reuters: Путина и Лукашенко не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ
Все новости...
Реклама: