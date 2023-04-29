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У Пермі сталася пожежа на території підсанкційного виробника РСЗВ

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 23:07
У Пермі сталася пожежа на території підсанкційного виробника РСЗВ
пожежа в Пермі, фото: Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ/Twitter

У російській Пермі виникла пожежа на території оборонного холдингу "Мотовилихинские заводы".

Джерело: "Коммерсантъ" з посиланням на МНС Росії і сам холдинг

Деталі: Фото загоряння опублікували пермські соцмережі. Дим із території заводу видно з різних точок Пермі.

У МНС РФ повідомили, що повідомлення про загоряння на території ПАТ "Мотовилихинские заводы" надійшло о 20 годині 08 хвилин. Після прибуття до місця було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС Росії в кількості 37 осіб та 10 одиниць техніки. Попередня площа пожежі 10 квадратних метрів.

"Сьогодні на території підприємства сталося загоряння на трансформаторній підстанції. Фахівцями МНС, які виїхали на місце, загоряння оперативно локалізовано", - повідомили у пресслужбі ПАТ "Мотовилихинские заводы".

Трансформаторна станція належить котельні ВК-2 (дочірнє товариство МЗ - ТОВ "Тепло-М"). За даними джерел видання, на енергопостачання котельні пожежа не вплинула.

Як пише "Коммерсантъ", єдиний у Росії виробник реактивних систем залпового вогню ПАТ "Мотовилихинские заводы" перебуває в процедурі конкурсного провадження з 2018 року. На момент її введення реєстрова заборгованість підприємства становила близько 17,6 млрд руб. Виробнича діяльність машхолдингу зосереджена в його дочірніх структурах: виготовленням озброєнь займається ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро", а решти продукції - ТОВ "Мотовилиха - цивільне машинобудування". Майновий комплекс ПАТ виставлено на торги.

16 грудня 2022 року ПАТ "Мотовилихинские заводы" внесено до санкційного списку Євросоюзу за виробництво озброєння, що постачається до Збройних сил Росії і використовується в агресивній війні проти України.

Теми: Росіяпожежазброя
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