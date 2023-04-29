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В Перми произошел пожар на территории подсанкционного производителя РСЗО

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 23:07
В Перми произошел пожар на территории подсанкционного производителя РСЗО
пожар в Перми, фото: Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ/Twitter

В российской Перми возник пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы".

Источник: Коммерсантъ со ссылкой на МЧС России и сам холдинг

Детали: Фотографии возгорания опубликовали пермские соцсети. Дым с территории завода виден с разных точек Перми.

В МЧС РФ сообщили, что сообщение о загорании на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" поступило в 20 часов 08 минут. По прибытии к месту было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человека и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара 10 квадратных метров.

"Сегодня на территории предприятия произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалистами МЧС, выехавшими на место, возгорание оперативно локализовано", - сообщили в пресс-службе ПАО "Мотовилихинские заводы".

Трансформаторная станция принадлежит котельной ВК-2 (дочернее общество МЗ - ООО "Тепло-М"). По данным источников издания, на энергоснабжении котельной пожар не оказал влияния.

Как пишет Коммерсантъ, единственный в России производитель реактивных систем залпового огня ПАО "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро", а остальной продукции — ООО "Мотовилиха – гражданское машиностроение". Имущественный комплекс ПАО выставлен на торги.

16 декабря 2022 года ПАО "Мотовилихинские заводы" внесены в санкционный список Евросоюза за производство вооружения, которое поставляется в Вооруженные силы России и используется в агрессивной войне против Украины. 

Темы: Росcияпожароружие
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