Сумщина: за день понад 170 вибухів, пошкоджено будинки

У суботу російські війська здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумщини, пошкоджено будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: Протягом дня зафіксовано понад 170 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади.

Юнаківська громада: росіяни по території громади били з мінометів (3 міни), артилерії (13 вибухів) та РСЗВ – 25 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Юнаківка зруйновано приватний будинок. Обстрілом з РСЗВ було пошкоджено 8 приватних будинків.

Есманська громада: з території РФ здійснено обстріл з міномету – 6 вибухів та артилерії – 9 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки.

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл – 2 вибухи по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку.

Миропільська громада: з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ "Град" - 15 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Білопільська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також були обстріли з АГС – 78 пострілів.

Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.