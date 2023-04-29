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Сумщина: за день более 170 взрывов, повреждены дома

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 23:42
Сумщина: за день более 170 взрывов, повреждены дома

В субботу российские войска совершили 17 обстрелов приграничных общин Сумщины, повреждены дома.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: В течение дня зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Великописаревская, Миропольская и Юнаковская общины.

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Юнаковская община: россияне по территории общины били из минометов (3 мины), артиллерии (13 взрывов) и РСЗО - 25 взрывов. В результате артобстрела в с. Юнаковка разрушен частный дом. Обстрелом из РСЗО было повреждено 8 частных домов.

Эсманская община: с территории РФ осуществлен обстрел из миномета - 6 взрывов и артиллерии - 9 взрывов. В результате артобстрела в с. Студенок повреждены 3 частных жилых дома.

Середино-Будская община: осуществлен артиллерийский обстрел - 2 взрыва по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждена квартира в многоквартирном доме.

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Миропольская община: с территории РФ осуществлен обстрел из РСЗО "Град" - 15 взрывов.

Белопольская община: 14 мин сбросил враг на территорию общины. Также были обстрелы из АГС - 78 выстрелов.

Великописаревская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины.

Темы: Сумская областьвойна
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