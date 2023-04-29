Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: за день более 170 взрывов, повреждены дома

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 23:42
Сумщина: за день более 170 взрывов, повреждены дома

В субботу российские войска совершили 17 обстрелов приграничных общин Сумщины, повреждены дома.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: В течение дня зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Великописаревская, Миропольская и Юнаковская общины.

Юнаковская община: россияне по территории общины били из минометов (3 мины), артиллерии (13 взрывов) и РСЗО - 25 взрывов. В результате артобстрела в с. Юнаковка разрушен частный дом. Обстрелом из РСЗО было повреждено 8 частных домов.

Эсманская община: с территории РФ осуществлен обстрел из миномета - 6 взрывов и артиллерии - 9 взрывов. В результате артобстрела в с. Студенок повреждены 3 частных жилых дома.

Середино-Будская община: осуществлен артиллерийский обстрел - 2 взрыва по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждена квартира в многоквартирном доме.

Миропольская община: с территории РФ осуществлен обстрел из РСЗО "Град" - 15 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

Белопольская община: 14 мин сбросил враг на территорию общины. Также были обстрелы из АГС - 78 выстрелов.

Великописаревская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец поспорил с Верещук касательно паспортов РФ от оккупантов

фото, картаНа базе российских пограничников под Симферополем произошел взрыв - СМИ

Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС

фото, ОбновленоПригожин соврал, что его ЧВК якобы убила командующего Сил теробороны Украины

Рада определилась с местом военного кладбища в Киеве

Рада признала официально: режим Путина - это рашизм

Все новости...
Сумская область
Сумщина: россияне за сутки 7 раз обстреляли приграничья
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано более 130 "прилетов"
Россияне сбросили на Сумщину 18 мин, двое раненых
Последние новости
23:27
Правительство Латвии профинансирует курсы латышского для украинских беженцев
23:12
Джонсон: Говорить, что членство Украины в НАТО провоцирует Россию, - глупость
22:57
Новости 2 мая: запрет импорта агротоваров, новый закон по выплатам военным
22:45
Премьер Польши отреагировал на угрозы польскому послу в Москве
22:31
Оккупанты вечером ударили по поселку Казацкое на Херсонщине: убили мужчину
22:15
Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины после решения Еврокомиссии
22:02
Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии
21:47
ЕС обсудит план увеличения производства артиллерийских снарядов до 1 миллиона в год
21:45
видеоДанилов не исключил "немножечко другие средства" для освобождения Крыма
21:39
Reuters: Путина и Лукашенко не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ
Все новости...
Реклама: