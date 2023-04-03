Через зволікання союзників Україна втрачає найдосвідченіших пілотів, які могли б навчатися на F-16 – ЗМІ

Українські пілоти заявили, що для боротьби з потужнішими російськими літаками їм потрібні західні літаки. За їхніми словами, на жаль, Україна втрачає досвідчених пілотів, які могли б опановувати літаки F-16.

Джерело: видання The Telegraph, яке поспілкувалося з українськими льотчиками

Деталі: Майор ЗСУ Вадим Ворошилов повідомив виданню, що з кожним днем стає все важче стримувати росіян за допомогою застарілих радянських літаків.

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"Росіяни постійно змінюють тактику, тому війна не є стабільною. Вони створюють пастки. Вони піднімають у повітря один літак, обманюючи українського пілота, щоб він думав, що там лише один літак. Потім з'являються ще два або три літаки з двох боків, які фактично роєм оточують український літак", – розповів майор.

Оскільки українські пілоти продовжують літати на радянських літаках МіГ-29, за словами Ворошилова, вони можуть "не більше, ніж утримувати поле бою", тоді як знищити росіян, які літають на сучасних винищувачах Су-35 і бомбардувальниках Су-34, виявилося складно.

"Зараз ми можемо лише стримувати ворога, але за допомогою F-16 ми могли б контролювати море і землю для захисту піхоти. Нам потрібні більш сучасні літаки, щоб бути кращими за ворога", – сказав він.

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У лютому керівництво Великобританії заявило, що підготовка українських пілотів на британських літаках може тривати три роки, пише видання.

Однак, відзначає The Telegraph, майор Ворошилов та його колега полковник Володимир Логачов, начальник авіаційного управління командування Повітряних сил ЗСУ, не погоджуються з такими часовими рамками.

"Для навчання потрібно менше шести місяців", – сказав полковник Логачов.

За словами полковника, поки Україна чекає на західні літаки, вона втрачає найдосвідченіших пілотів.

"Поки ми будемо чекати, ми втратимо ще більше пілотів. У нас був список найдосвідченіших пілотів, які могли б пройти навчання на F-16, і, на жаль, деякі з них вже загинули під час бойових дій", - сказав Логачов.

За словами полковника Логачова, "щоб бути ефективними в повітрі, літаки повинні мати сучасні радари і ракети класу "повітря-повітря"".

"Радари на російських літаках приблизно в чотири рази кращі, ніж у нас, і вони можуть бачити набагато далі. Крім того, російські ракети значно потужніші, ніж наші радянські. Іноді ми навіть не бачимо, що росіяни запустили ракети, а це дуже небезпечно для пілотів", – розповів він.

Полковник пояснив, що Росія має можливість атакувати з відстані 200 км від лінії фронту, тоді як українські літаки змушені підлітати набагато ближче до ворога, щоб стріляти.

Послання пілотів, пише видання, просте: "Отримання F-16 допомогло б нам вижити і зберегти життя більшої кількості людей".

"Якщо ми хочемо завдати удару по російських літаках, ми повинні підійти набагато ближче до лінії фронту і летіти на низькій висоті, а це дуже небезпечно", – сказав майор Ворошилов.

"Росіяни мають 40 авіабаз та понад 700 літаків і гелікоптерів, і вони більш сучасні, ніж наші літаки. Ми працюємо над отриманням західних літаків, оскільки того, що ми маємо зараз, недостатньо, щоб бути ефективними на полі бою", – розповів він.

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