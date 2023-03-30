Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний: Україні потрібні літаки F-16

Олена РощінаЧетвер, 30 березня 2023, 11:47
Залужний: Україні потрібні літаки F-16
Валерій Залужний, фото Міноборони

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українським захисникам потрібні західні літаки-винищувачі F-16.

Джерело: сторінки головнокомандувача ЗСУ у соцмережах

Пряма мова: "Україні потрібні F-16".

Деталі: Залужний виклав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила неочікуваний для росіян опір від початку вторгнення РФ. 

Один із пілотів говорить, що найскладніше - це не вміння пілотувати, а вміння застосувати повітряне судно у реальному бою.

Цьому передувало: Україна давно просить у західних партнерів, зокрема США, винищувачі F-16. Адміністрація Джо Байдена відмовляє в цьому, говорячи, що зараз ці літаки Україні не потрібні. У Конгресі США називали відправку F-16 "не дуже мудрим використанням ресурсів".

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський не раз говорив, що Україні потрібні західні винищувачі. Зокрема, після атаки росіян дронами в ніч на 27 лютого він пояснював, що сучасні бойові літаки допомогли б захистити небо України як складова ППО. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україна нагально потребує багатоцільових винищувачів покоління 4+, а підготовку потрібно розпочинати вже зараз.

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: Залужнийвинищувачізброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Залужний
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян на Бахмутському напрямку за допомогою Paladin
Залужний нагородив "Хижака", який у близькому бою відбив штурм ворога
Залужний запевнив британського колегу, що обстановка в районі Бахмута стабілізується
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...