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Залужний: Україні потрібні літаки F-16

Олена РощінаЧетвер, 30 березня 2023, 11:47
Залужний: Україні потрібні літаки F-16
Валерій Залужний, фото Міноборони

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українським захисникам потрібні західні літаки-винищувачі F-16.

Джерело: сторінки головнокомандувача ЗСУ у соцмережах

Пряма мова: "Україні потрібні F-16".

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Деталі: Залужний виклав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила неочікуваний для росіян опір від початку вторгнення РФ. 

Один із пілотів говорить, що найскладніше - це не вміння пілотувати, а вміння застосувати повітряне судно у реальному бою.

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Цьому передувало: Україна давно просить у західних партнерів, зокрема США, винищувачі F-16. Адміністрація Джо Байдена відмовляє в цьому, говорячи, що зараз ці літаки Україні не потрібні. У Конгресі США називали відправку F-16 "не дуже мудрим використанням ресурсів".

Президент Володимир Зеленський не раз говорив, що Україні потрібні західні винищувачі. Зокрема, після атаки росіян дронами в ніч на 27 лютого він пояснював, що сучасні бойові літаки допомогли б захистити небо України як складова ППО. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україна нагально потребує багатоцільових винищувачів покоління 4+, а підготовку потрібно розпочинати вже зараз.

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: Залужнийвинищувачізброядопомога Україні
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