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Підрив машини колаборанта з Маріуполя: окупаційний начальник у важкому стані

Ірина БалачукВівторок, 28 березня 2023, 11:57
Підрив машини колаборанта з Маріуполя: окупаційний начальник у важкому стані
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Колаборант, так званий начальник поліції тимчасово окупованого Маріуполя, чиє авто підірвали 27 березня, перебуває у важкому стані у лікарні.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Ціллю спротиву став Михайло Москвін – начальник "поліції" в окупованому Маріуполі. Саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста. Після підриву автівки окупант знаходиться в лікарні №2 (17 мкр)".

Деталі: За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, Москвін перебуває у тяжкому стані.

Мер також додав, що яким би не був прогноз лікарів, але доля колаборанта "вже вирішена". Він також запевнив, що кожного ворога "знайде покарання".

Передісторія:

  • Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції окупантів Михайла Москвіна.
  • Пропагандистські російські ЗМІ повідомляли, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію, оскільки перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.

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Теми: Маріупольколабораціявибух
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