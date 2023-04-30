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Росіяни використовують нещодавно вироблені ракети з іноземними компонентами – Повітряні сили

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 00:05
Росіяни використовують нещодавно вироблені ракети з іноземними компонентами – Повітряні сили
Юрій Ігнат, фото Повітряних сил

Під час останніх ударів по Україні росіяни використовували ракети, виготовлені нещодавно, вони містять високотехнологічні іноземні компоненти.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми знаємо, що небагато залишилось ракет у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були знайдені під час крайніх ударів, говорять про те, що це свіжі ракети, вони виготовляються і восени, і є зимові варіанти запчастин. Ворог продовжує їх випускати. Але темпи виробництва не будуть високими, це технологічна зброя, і швидко вона не робиться".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи в цих ракетах російські, чи іноземні комплектуючі, Ігнат сказав: "Маркування там точно російське, фарба російська, метал, а все інше, безумовно, не російське".

"Крилата ракета – це фактично безпілотний літак, який коштує мільйони доларів. Там десятки тисяч високотехнологічних деталей. Росія їх, безумовно, не може виготовляти, це факт. На жаль, вона їх може діставати, мабуть. Можливо, має певний запас, але через треті країни, шляхом контрабанди вони, можливо, їх і отримують. Саме тому санкційний тиск на державу-терориста потрібен на всіх рівнях", - зазначив речник Повітряних сил.

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Теми: РосіязброяПовітряні сили ЗСУ
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