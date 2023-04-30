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Россияне используют недавно произведенные ракеты с иностранными компонентами – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 00:05
Россияне используют недавно произведенные ракеты с иностранными компонентами – Воздушные силы
Юрий Игнат, фото Воздушных сил

Во время последних ударов по Украине россияне использовали ракеты, изготовленные недавно, они содержат высокотехнологичные иностранные компоненты.

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы знаем, что немного осталось ракет у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время крайних ударов, говорят о том, что это свежие ракеты, они изготавливаются и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать. Но темпы производства не будут высокими, это технологическое оружие, и быстро оно не делается".

Детали: Отвечая на вопрос, находятся в этих ракетах российские или иностранные комплектующие, Игнат сказал: "Маркировка там точно российская, краска российская, металл, а все остальное, безусловно, не российское".

"Крылатая ракета – это фактически беспилотный самолет, который стоит миллионы долларов. Там десятки тысяч высокотехнологичных деталей. Россия их, безусловно, не может изготавливать, это факт. К сожалению, она их может доставать, видимо. Возможно, имеет определенный запас, но через третьи страны, путем контрабанды они, возможно, их и получают. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях", - отметил представитель Воздушных сил.

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Темы: РосcияоружиеВоздушные силы ВСУ
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