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У Брянській області – пожежа і обвал будинку, росіяни заявляють про обстріли

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 05:57
У Брянській області – пожежа і обвал будинку, росіяни заявляють про обстріли
ілюстративне фото з livejournal

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз двічі заявив, що в селищі Суземка сталися пожежа і часткове руйнування житлового будинку нібито внаслідок обстрілу ЗСУ.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "ЗСУ обстріляли селище Суземка. Є один постраждалий.

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Унаслідок влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють усі оперативні служби".

Оновлено. Пряма мова Богомаза: "ЗСУ знову здійснили обстріл селища Суземка за допомогою РСЗВ. Системою ППО Збройних сил РФ було збито кілька снарядів. Постраждалих немає.

Частково зруйновано один житловий будинок. Оперативні служби працюють на місці".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У селищі Климово російської Брянської області у ніч проти 27 квітня зникло світло, влада заявила про обстріл, у якому звинуватила українські війська.

Теми: Росія
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