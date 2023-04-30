У Брянській області – пожежа і обвал будинку, росіяни заявляють про обстріли

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз двічі заявив, що в селищі Суземка сталися пожежа і часткове руйнування житлового будинку нібито внаслідок обстрілу ЗСУ.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "ЗСУ обстріляли селище Суземка. Є один постраждалий.

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Унаслідок влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють усі оперативні служби".

Оновлено. Пряма мова Богомаза: "ЗСУ знову здійснили обстріл селища Суземка за допомогою РСЗВ. Системою ППО Збройних сил РФ було збито кілька снарядів. Постраждалих немає.

Частково зруйновано один житловий будинок. Оперативні служби працюють на місці".

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Нагадаємо: У селищі Климово російської Брянської області у ніч проти 27 квітня зникло світло, влада заявила про обстріл, у якому звинуватила українські війська.