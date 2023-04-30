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В Брянской области – пожар и обвал дома, россияне заявляют об обстрелах

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 05:57
В Брянской области – пожар и обвал дома, россияне заявляют об обстрелах
иллюстративное фото из livejournal

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз дважды заявил, что в поселке Суземка произошел пожар и частичное разрушение жилого дома якобы в результате обстрела ВСУ.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: " ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший.

В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы".

Обновлено от 00:57. Прямая речь Богомаза: "ВСУ снова осуществили обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. Системой ПВО Вооруженных сил РФ было сбито несколько снарядов. Пострадавших нет.

Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте".

Напомним: В поселке Климово российской Брянской области в ночь на 27 апреля пропал свет, власти об заявили обстреле, в котором обвинили украинские войска.

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Темы: Росcия
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