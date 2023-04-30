Прем’єр Польщі розповів про посилення кордону поблизу Калінінградської області РФ
Неділя, 30 квітня 2023, 01:35
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про відновлення присутності польського війська в прикордонних районах, а також інші посилення безпеки.
Джерело: Моравецький, цитує Польське радіо
Пряма мова: "На всій прикордонній смузі ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це так звана периметрія.
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Також ми посилюватимемо присутність прикордонної служби, всіх інших служб. Це вже зроблено, але ми будемо продовжувати весь той процес".
Деталі: Моравецький додав, що присутність польського війська в прикордонних районах відновлюється. Це частина покращення безпеки в цих регіонах.