Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Польщі розповів про посилення кордону поблизу Калінінградської області РФ

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 01:35
Прем’єр Польщі розповів про посилення кордону поблизу Калінінградської області РФ
Матеуш Моравецький, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про відновлення присутності польського війська в прикордонних районах, а також інші посилення безпеки.

Джерело: Моравецький, цитує Польське радіо

Пряма мова: "На всій прикордонній смузі ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це так звана периметрія.

Реклама:

Також ми посилюватимемо присутність прикордонної служби, всіх інших служб. Це вже зроблено, але ми будемо продовжувати весь той процес".

Деталі: Моравецький додав, що присутність польського війська в прикордонних районах відновлюється. Це частина покращення безпеки в цих регіонах.

Теми: РосіяПольщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: