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Прем’єр Польщі розповів про посилення кордону поблизу Калінінградської області РФ

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 01:35
Прем’єр Польщі розповів про посилення кордону поблизу Калінінградської області РФ
Матеуш Моравецький, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про відновлення присутності польського війська в прикордонних районах, а також інші посилення безпеки.

Джерело: Моравецький, цитує Польське радіо

Пряма мова: "На всій прикордонній смузі ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це так звана периметрія.

Також ми посилюватимемо присутність прикордонної служби, всіх інших служб. Це вже зроблено, але ми будемо продовжувати весь той процес".

Деталі: Моравецький додав, що присутність польського війська в прикордонних районах відновлюється. Це частина покращення безпеки в цих регіонах.

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Теми: РосіяПольщакордон
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