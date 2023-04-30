Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Польши рассказал об усилении границы вблизи Калининградской области РФ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 01:35
Премьер Польши рассказал об усилении границы вблизи Калининградской области РФ
фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о восстановлении присутствия польского войска в приграничных районах, а также других усилениях безопасности.

Источник: Моравецкий, цитирует Польское радио

Прямая речь: "На всей пограничной полосе мы будем сооружать физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия.

Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь этот процесс".

Детали: Моравецкий добавил, что присутствие польского войска в приграничных районах восстанавливается. Это часть улучшения безопасности в этих регионах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияПольшаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Росcия
Разведка Британии: Командиры сил РФ практикуют карцер для нарушителей дисциплины
Оккупанты из РСЗО обстреляли центр Купянска
В Брянской области – пожар и обвал дома, россияне заявляют об обстрелах
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: