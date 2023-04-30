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Премьер Польши рассказал об усилении границы вблизи Калининградской области РФ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 01:35
Премьер Польши рассказал об усилении границы вблизи Калининградской области РФ
фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о восстановлении присутствия польского войска в приграничных районах, а также других усилениях безопасности.

Источник: Моравецкий, цитирует Польское радио

Прямая речь: "На всей пограничной полосе мы будем сооружать физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия.

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Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь этот процесс".

Детали: Моравецкий добавил, что присутствие польского войска в приграничных районах восстанавливается. Это часть улучшения безопасности в этих регионах.

Темы: РосcияПольшаграница
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