Премьер Польши рассказал об усилении границы вблизи Калининградской области РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о восстановлении присутствия польского войска в приграничных районах, а также других усилениях безопасности.

Источник: Моравецкий, цитирует Польское радио

Прямая речь: "На всей пограничной полосе мы будем сооружать физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия.

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Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь этот процесс".

Детали: Моравецкий добавил, что присутствие польского войска в приграничных районах восстанавливается. Это часть улучшения безопасности в этих регионах.