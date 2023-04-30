Зеленський про захист на Банковій від росіян: "Ми самі себе ні… Відстрілювалися б – так"

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що "була дуже серйозно підготована оборона Банкової" зі зброєю та патронами в різних точках у разі нападу росіян.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у спецпроекті "Рік. За кадром", записаному восени 2022 року

Пряма мова: "Якщо впала столиця, і побіг лідер, держави немає".

"Нас би не було, якби вони (російські ДРГ – ред. ) зайшли всередину (Офісу президента – ред.). Якщо ти не пускаєш когось до себе, що відбувається? Я думаю, що ніхто нікого в полон не взяв би. У нас була дуже серйозно підготована оборона Банкової. Ми би до останнього там…

У нас були ящики зі зброєю, з патронами в різних точках Банкової.

"Так, у мене є (пістолет – ред.). Так, я вмію (стріляти з пістолета – ред.). Усвідомлюю собі: президент України в полоні у росіян . Це ганьба. Я вважаю, що це ганьба".

"Ми самі себе ні… Відстрілювалися б – так".