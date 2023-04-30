Зеленский о защите на Банковой от россиян: "Мы сами себя нет... Отстреливались бы – да"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что "была очень серьезно подготовлена оборона Банковой" с оружием и патронами в разных точках в случае нападения россиян.

Источник: Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром", записанном осенью 2022 года

Прямая речь: "Если упала столица, и побежал лидер, государства нет".

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"Нас бы не было, если бы они (российские ДРГ – ред.) зашли внутрь (Офиса президента – ред.). Если ты не пускаешь кого-то к себе, что происходит? Я думаю, что никто никого в плен не взял бы. У нас была очень серьезно подготовлена оборона Банковой. Мы бы до последнего там...

У нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой.

"Да, у меня есть (пистолет - ред.). Да, я умею (стрелять из пистолета – ред.). Осознаю себе: президент Украины в плену у россиян. Это позор. Я считаю, что это позор".

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"Мы сами себя нет... Отстреливались бы – да".