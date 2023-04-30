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Щоб перемогти Росію, треба "розділити війну на шматочки" – Зеленський

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 03:20
Щоб перемогти Росію, треба розділити війну на шматочки – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент України розповів про власне бачення перемоги України над Росією та подальше сусідство з країною-агресором.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у спецпроекті "Рік. За кадром", записаному восени 2022 року

Пряма мова: "Війна – як той пиріг з Російською Федерацією. Ми не можемо її з’їсти – рот порвеш, велика держава і велика за обсягом.

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Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але здебільшого вони йдуть одна за одною, послідовно…

"Москва" (затоплений російський крейсер – ред.) – це такий же шматок, і дуже важливий психологічно, мотивована перемога…"

"Для нас перемога – територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. НАТО або інші безпекові гарантії. Вони дуже важливі…"

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"Наше завдання показати, що ми нікуди не дінемося (від сусідства з Росією – ред.) і станемо міцнішими, ніж були. У нас просто нема іншого виходу.

Нам просто треба бути міцнішими, ніж ми були. Це перше.

Друге: зробити все можливе, щоби послабити Російську Федерацію. Треба відстояти свою землю, деокупувати свою Україну. Це вже буде крок для послаблення сусіда…"

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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