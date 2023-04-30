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Чтобы победить Россию, надо "разделить войну на кусочки" – Зеленский

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 03:20
Чтобы победить Россию, надо разделить войну на кусочки – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕнский, ФОТО ОП

Президент Украины рассказал о собственном видении победы Украины над Россией и дальнейшем соседстве со страной-агрессором.

Источник: Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром", записанном осенью 2022 года

Прямая речь: "Война - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем ее съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему.

Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в основном они идут одна за другой, последовательно...

"Москва" (затопленный российский крейсер – ред.) – это такой же кусок, и очень важный психологически, мотивированная победа..."

"Для нас победа - территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности. НАТО или другие гарантии безопасности. Они очень важны..."

"Наша задача показать, что мы никуда не денемся (от соседства с Россией – ред.) и станем крепче, чем были. У нас просто нет другого выхода.

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Нам просто надо быть крепче, чем мы были. Это первое.

Второе: сделать все возможное, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Надо отстоять свою землю, деоккупировать свою Украину. Это уже будет шаг для ослабления соседа..."

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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