Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чтобы победить Россию, надо "разделить войну на кусочки" – Зеленский

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 03:20
Чтобы победить Россию, надо разделить войну на кусочки – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕнский, ФОТО ОП

Президент Украины рассказал о собственном видении победы Украины над Россией и дальнейшем соседстве со страной-агрессором.

Источник: Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром", записанном осенью 2022 года

Прямая речь: "Война - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем ее съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему.

Реклама:

Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в основном они идут одна за другой, последовательно...

"Москва" (затопленный российский крейсер – ред.) – это такой же кусок, и очень важный психологически, мотивированная победа..."

"Для нас победа - территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности. НАТО или другие гарантии безопасности. Они очень важны..."

ВИДЕО ДНЯ

"Наша задача показать, что мы никуда не денемся (от соседства с Россией – ред.) и станем крепче, чем были. У нас просто нет другого выхода.

Нам просто надо быть крепче, чем мы были. Это первое.

Второе: сделать все возможное, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Надо отстоять свою землю, деоккупировать свою Украину. Это уже будет шаг для ослабления соседа..."

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: