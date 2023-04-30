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Пригожин боїться контратак Сил оборони в Бахмуті – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 04:20
Пригожин боїться контратак Сил оборони в Бахмуті – ISW
ЗАСНОВНИК "ПВК ВАГНЕР" ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин остерігається контратак Сил оборони, зокрема у Бахмуті, і закликає Кремль посилити оборону на сході України.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Пригожин продовжив свої спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.

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Він заявив, що український контрнаступ може розпочатися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак.

Крім того, Пригожин пригрозив вивести сили групи з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям "Вагнера".

В огляді вказують: "Погроза Пригожина вийти з Бахмута може свідчити про те, що він побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута є вразливими для контратак".

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В інтерв'ю пов'язаному з Кремлем так званому військовому блогеру Пригожин заявив, що найманці "Вагнера" продовжать воювати в Бахмуті, але будуть змушені "організовано відступити або залишитися і загинути", якщо ситуація не покращиться.

Також Пригожин згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна – нібито вони разом планували затримку просування українських сил у Бахмуті.

"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", – зазначається у звіті.

Основні висновки ISW за 29 квітня:

  • Пригожин пригрозив вивести сили "Вагнера" з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів "вагнерівцям".
  • Пригожин також продовжив свої зусилля, щоб переконати Кремль перейти до оборони на сході України.
  • Він же запропонував посаду першого заступника командира "Вагнера", можливо, з сарказмом, колишньому заступнику міністра оборони Росії з логістики генерал-полковнику Михайлу Мізінцеву, який, як повідомляється, був звільнений з посади 27 квітня.
  • За повідомленнями, 29 квітня українські війська атакували нафтобазу в Севастополі БПЛА "Мугін-5".
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Також вони досягли обмежених успіхів у Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завдали ракетного удару з моря по командному пункту Херсонського угруповання українських військ. Українські офіційні особи поки не підтвердили цю заяву.
  • Міноборони Росії продовжує вживати заходів для прискорення процесу призову на строкову військову службу та ускладнення ухилення від отримання повісток.
  • Російська окупаційна влада та прикордонники посилили заходи безпеки та фільтрації, ймовірно, в очікуванні активізації українських партизан на підтримку потенційного українського контрнаступу.

Теми: ВагнерБахмутРосіявійна
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