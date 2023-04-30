Пригожин боїться контратак Сил оборони в Бахмуті – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин остерігається контратак Сил оборони, зокрема у Бахмуті, і закликає Кремль посилити оборону на сході України.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Пригожин продовжив свої спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.

Він заявив, що український контрнаступ може розпочатися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак.

Крім того, Пригожин пригрозив вивести сили групи з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям "Вагнера".

В огляді вказують: "Погроза Пригожина вийти з Бахмута може свідчити про те, що він побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута є вразливими для контратак".

В інтерв'ю пов'язаному з Кремлем так званому військовому блогеру Пригожин заявив, що найманці "Вагнера" продовжать воювати в Бахмуті, але будуть змушені "організовано відступити або залишитися і загинути", якщо ситуація не покращиться.

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Також Пригожин згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна – нібито вони разом планували затримку просування українських сил у Бахмуті.

"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", – зазначається у звіті.

Основні висновки ISW за 29 квітня: