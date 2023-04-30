Пригожин боїться контратак Сил оборони в Бахмуті – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин остерігається контратак Сил оборони, зокрема у Бахмуті, і закликає Кремль посилити оборону на сході України.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Пригожин продовжив свої спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.

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Він заявив, що український контрнаступ може розпочатися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак.

Крім того, Пригожин пригрозив вивести сили групи з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям "Вагнера".

В огляді вказують: "Погроза Пригожина вийти з Бахмута може свідчити про те, що він побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута є вразливими для контратак".

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В інтерв'ю пов'язаному з Кремлем так званому військовому блогеру Пригожин заявив, що найманці "Вагнера" продовжать воювати в Бахмуті, але будуть змушені "організовано відступити або залишитися і загинути", якщо ситуація не покращиться.

Також Пригожин згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна – нібито вони разом планували затримку просування українських сил у Бахмуті.

"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", – зазначається у звіті.

Основні висновки ISW за 29 квітня: