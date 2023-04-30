Пригожин боится контратак Сил обороны в Бахмуте – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опасается контратак Сил обороны, в частности в Бахмуте, и призывает Кремль усилить оборону на востоке Украины.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Пригожин продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.

Он заявил, что украинское контрнаступление может начаться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.

В обзоре указывают: "Угроза Пригожина выйти из Бахмута может свидетельствовать о том, что он опасается, что российские позиции в тылу Бахмута являются уязвимыми для контратак".

Кроме того, Пригожин пригрозил вывести силы группы из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов наемникам "Вагнера".

В интервью связанному с Кремлем так называемому военному блогеру Пригожин заявил, что наемники "Вагнера" продолжат воевать в Бахмуте, но будут вынуждены "организованно отступить или остаться и погибнуть", если ситуация немедленно не улучшится.

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Также Пригожин упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина - якобы они вместе планировали задержку украинских сил в Бахмуте.

"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично объединиться с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет благосклонность Путина", - отмечается в отчете.

Основные выводы ISW за 29 апреля: