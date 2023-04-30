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Пригожин боится контратак Сил обороны в Бахмуте – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 04:20
Пригожин боится контратак Сил обороны в Бахмуте – ISW
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опасается контратак Сил обороны, в частности в Бахмуте, и призывает Кремль усилить оборону на востоке Украины.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Пригожин продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.

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Он заявил, что украинское контрнаступление может начаться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.

В обзоре указывают: "Угроза Пригожина выйти из Бахмута может свидетельствовать о том, что он опасается, что российские позиции в тылу Бахмута являются уязвимыми для контратак".

Кроме того, Пригожин пригрозил вывести силы группы из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов наемникам "Вагнера".

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В интервью связанному с Кремлем так называемому военному блогеру Пригожин заявил, что наемники "Вагнера" продолжат воевать в Бахмуте, но будут вынуждены "организованно отступить или остаться и погибнуть", если ситуация немедленно не улучшится.

Также Пригожин упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина - якобы они вместе планировали задержку украинских сил в Бахмуте.

"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично объединиться с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет благосклонность Путина", - отмечается в отчете.

Основные выводы ISW за 29 апреля:

  • Пригожин пригрозил вывести силы "Вагнера" из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов "вагнеровцам".
  • Пригожин также продолжил свои усилия, чтобы убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.
  • Он же предложил должность первого заместителя командира "Вагнера", возможно, с сарказмом, бывшему заместителю министра обороны России по логистике генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву, который, как сообщается, был уволен с должности 27 апреля.
  • По сообщениям, 29 апреля украинские войска атаковали нефтебазу в Севастополе БПЛА "Мугин-5".
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
  • Также они достигли ограниченных успехов в Бахмуте и продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Министерство обороны России заявило, что российские войска нанесли ракетный удар с моря по командному пункту Херсонской группировки украинских войск. Украинские официальные лица пока не подтвердили это заявление.
  • Минобороны России продолжает принимать меры для ускорения процесса призыва на срочную военную службу и усложнения уклонения от получения повесток.
  • Российские оккупационные власти и пограничники усилили меры безопасности и фильтрации, вероятно, в ожидании активизации украинских партизан в поддержку потенциального украинского контрнаступления.

Темы: ВагнерБахмутРосcиявойна
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