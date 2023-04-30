На окупованій Луганщині – гуманітарна криза: нестача ліків для цивільних
Неділя, 30 квітня 2023, 05:20
На тимчасово окупованих територіях Луганської області загострюється гуманітарна криза через нестачу медикаментів для цивільного населення.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів – цивільне населення не може отримати медичні послуги".
Деталі: Крім того, зазначають у ЦНС, люди зіткнулися з дефіцитом медикаментів через перевагу в лікуванні російських окупаційних органів.
"Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття" – вказують у Cпротиві.
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