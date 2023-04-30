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На оккупированной Луганщине – гуманитарный кризис: нехватка лекарств для гражданских

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 05:20
На оккупированной Луганщине – гуманитарный кризис: нехватка лекарств для гражданских
Фото: Восточный вариант

На временно оккупированных территориях Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за нехватки медикаментов для гражданского населения.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "После перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей - гражданское население не может получить медицинские услуги".

Детали: Кроме того, отмечают в ЦНС, люди столкнулись с дефицитом медикаментов из-за преимущества в лечении российских оккупационных органов.

"В то же время существенно выросли цены на продукты первой необходимости. Вместе с ростом цен - растет безработица", - указывают в Cопротивлении.

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Темы: Луганская областьоккупация
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