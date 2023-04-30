На оккупированной Луганщине – гуманитарный кризис: нехватка лекарств для гражданских
Воскресенье, 30 апреля 2023, 05:20
На временно оккупированных территориях Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за нехватки медикаментов для гражданского населения.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "После перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей - гражданское население не может получить медицинские услуги".
Детали: Кроме того, отмечают в ЦНС, люди столкнулись с дефицитом медикаментов из-за преимущества в лечении российских оккупационных органов.
"В то же время существенно выросли цены на продукты первой необходимости. Вместе с ростом цен - растет безработица", - указывают в Cопротивлении.
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