В Україні ліквідовані ще пів тисячі окупантів та російська техніка
Неділя, 30 квітня 2023, 08:32
Збройні сили за добу 29 квітня знищили 470 російських окупантів, 2 танки та 6 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ about 190510 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3699 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,
- артилерійських систем – 2914 (+6) од,
- РСЗВ – 544 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 295 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
- крилаті ракети ‒ 932 (+0),
- кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 357 (+2).
Дані уточнюються.