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В Україні ліквідовані ще пів тисячі окупантів та російська техніка

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 08:32

Збройні сили за добу 29 квітня знищили 470 російських окупантів, 2 танки та 6 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒  about 190510 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3699 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,
  • артилерійських систем  – 2914 (+6) од,
  • РСЗВ – 544 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 295 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 932 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 357 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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