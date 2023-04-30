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В Украине ликвидированы еще полтысячи оккупантов и российская техника

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 08:32

Вооруженные силы за сутки 29 апреля уничтожили 470 российских оккупантов, 2 танка и 6 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 190510 (+470) человек ликвидировано,
  • танков - 3699 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7189 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2914 (+6) ед,
  • РСЗО - 544 (+1) ед,
  • средства ПВО - 295 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2475 (+4),
  • крылатые ракеты - 932 (+0),
  • корабли / катеры - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5842 (+6) ед,
  • специальная техника - 357 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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