В Украине ликвидированы еще полтысячи оккупантов и российская техника
Воскресенье, 30 апреля 2023, 08:32
Вооруженные силы за сутки 29 апреля уничтожили 470 российских оккупантов, 2 танка и 6 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 190510 (+470) человек ликвидировано,
- танков - 3699 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7189 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2914 (+6) ед,
- РСЗО - 544 (+1) ед,
- средства ПВО - 295 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2475 (+4),
- крылатые ракеты - 932 (+0),
- корабли / катеры - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5842 (+6) ед,
- специальная техника - 357 (+2).
Данные уточняются.