Окупанти з РСЗВ обстріляли центр Куп’янська
Неділя, 30 квітня 2023, 09:04
Російські вояки вранці 30 квітня обстріляли Куп’янськ Харківської області, є руйнування, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "30 квітня о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська.
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Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобілі".
Деталі: За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.
Минулої доби під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.
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