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Окупанти з РСЗВ обстріляли центр Куп’янська

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 09:04
Окупанти з РСЗВ обстріляли центр Куп’янська
фото: ова

Російські вояки вранці 30 квітня обстріляли Куп’янськ Харківської області, є руйнування, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "30 квітня о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська.

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Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобілі".

Деталі: За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

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Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
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