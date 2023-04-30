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Оккупанты из РСЗО обстреляли центр Купянска

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 09:04
Оккупанты из РСЗО обстреляли центр Купянска
фото: ова

Российские военные утром 30 апреля обстреляли Купянск Харьковской области, есть разрушения, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "30 апреля в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска.

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Повреждены частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожено 4 автомобиля".

Детали: По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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