Росіяни вночі обстріляли Херсон, двоє людей поранені
Неділя, 30 квітня 2023, 09:52
Російські окупанти у ніч на 30 квітня обстріляли Херсон, двоє людей отримали поранення.
Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та ОВА у Telegram
Деталі: Уточнюється, що людям не потребувалася госпіталізація.
Влада просить під час обстрілів триматися "подалі від вікон".
За інформацією ОВА, Херсон росіяни атакували двічі, випустивши по місту 8 снарядів.
Протягом 29 квітня російські окупанти 27 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 135 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників.
Через російську агресію в області одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.
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