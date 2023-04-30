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Росіяни вночі обстріляли Херсон, двоє людей поранені

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 09:52
Росіяни вночі обстріляли Херсон, двоє людей поранені
фото ова

Російські окупанти у ніч на 30 квітня обстріляли Херсон, двоє людей отримали поранення.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та ОВА у Telegram

Деталі: Уточнюється, що людям не потребувалася госпіталізація.

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Влада просить під час обстрілів триматися "подалі від вікон".

За інформацією ОВА, Херсон росіяни атакували двічі, випустивши по місту 8 снарядів.

Протягом 29 квітня російські окупанти 27 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 135 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників.

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Через російську агресію в області одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.

Теми: ХерсонХерсонська областьобстріл
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