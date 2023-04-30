Россияне ночью обстреляли Херсон, два человека ранены

Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Херсон, два человека получили ранения.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский и ОВА в Telegram

Детали: Уточняется, что людям не требовалась госпитализация.

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Власти просят во время обстрелов держаться "подальше от окон".

По информации ОВА, Херсон россияне атаковали дважды, выпустив по городу 8 снарядов.

В течение 29 апреля российские оккупанты 27 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 135 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.

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Из-за российской агрессии в области один человек погиб, еще один - получил ранения.