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Россияне ночью обстреляли Херсон, два человека ранены

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 09:52
Россияне ночью обстреляли Херсон, два человека ранены
фото ова

Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Херсон, два человека получили ранения.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский и ОВА в Telegram

Детали: Уточняется, что людям не требовалась госпитализация.

Власти просят во время обстрелов держаться "подальше от окон".

По информации ОВА, Херсон россияне атаковали дважды, выпустив по городу 8 снарядов.

В течение 29 апреля российские оккупанты 27 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 135 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.

Из-за российской агрессии в области один человек погиб, еще один - получил ранения.

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Темы: ХерсонХерсонская областьобстрел
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