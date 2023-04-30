Россияне ночью обстреляли Херсон, два человека ранены
Воскресенье, 30 апреля 2023, 09:52
Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Херсон, два человека получили ранения.
Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский и ОВА в Telegram
Детали: Уточняется, что людям не требовалась госпитализация.
Власти просят во время обстрелов держаться "подальше от окон".
По информации ОВА, Херсон россияне атаковали дважды, выпустив по городу 8 снарядов.
В течение 29 апреля российские оккупанты 27 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 135 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.
Из-за российской агрессии в области один человек погиб, еще один - получил ранения.
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