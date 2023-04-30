Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью обстреляли Херсон, два человека ранены

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 09:52
Россияне ночью обстреляли Херсон, два человека ранены
фото ова

Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Херсон, два человека получили ранения.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский и ОВА в Telegram

Детали: Уточняется, что людям не требовалась госпитализация.

Реклама:

Власти просят во время обстрелов держаться "подальше от окон".

По информации ОВА, Херсон россияне атаковали дважды, выпустив по городу 8 снарядов.

В течение 29 апреля российские оккупанты 27 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 135 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за российской агрессии в области один человек погиб, еще один - получил ранения.

Темы: ХерсонХерсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: