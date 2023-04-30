Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Їдьте додому, доки не пізно": президент Чехії залишив послання росіянам на військовій техніці

"Європейська правда"Неділя, 30 квітня 2023, 11:37
Їдьте додому, доки не пізно: президент Чехії залишив послання росіянам на військовій техніці
ФОТО ПАВЕЛА У tWITTER

Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну залишив росіянам послання на військовій техніці, закликаючи забиратися з України.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з написом він виклав у своєму Twitter.

З допису Павела схоже, що це борт української техніки, яка братиме участь у майбутньому контрнаступі.

Реклама:

"Мені знайоме це відчуття. Ваш підрозділ рушає на передову, і ви хочете йти з ним, хочете вести й бути прикладом. Як командир, я завжди був поруч зі своїми солдатами. Зараз це вже не моя роль. Я приїхав сюди, щоб підбадьорити їх. 

Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви відстоїте свободу. Росія, забирайся додому", – написав президент Чехії. 

Генерал Павел відомий тим, що обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, що є другою після генсека посадою в Альянсі. Ніхто з громадян Чехії до того чи після не підіймався так високо у структурі Альянсу. 

Як відомо, президенти Чехії та Словаччини прибули в Україну вранці 28 квітня, для Павела це перший візит в Україну як лідера держави. Надвечір 28 квітня їм довелося провести одну із зустрічей в укритті через нову повітряну тривогу. 

Після першого дня поїздок на північ Київщини та ключових зустрічей у столиці президенти залишилися на ночівлю, що доволі рідкісний випадок для візитів іноземних топ-посадовців під час повномасштабної війни. 

В ніч на суботу Петр Павел вирушив у Дніпропетровську область, на якій Чехія сфокусує свою підтримку, а Зузана Чапутова вирушила на Чернігівщину та відвідала сумнозвісний підвал у селі Ягідне, де окупанти майже місяць утримували кількасот людей. 

За інформацією чеських ЗМІ, президент перетнув західний кордон України близько 9 годин ранку у неділю і вдень виступить з пресконференцією вже у Чехії.

Теми: Збройні силивійнаЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Збройні сили
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: