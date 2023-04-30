"Їдьте додому, доки не пізно": президент Чехії залишив послання росіянам на військовій техніці

Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну залишив росіянам послання на військовій техніці, закликаючи забиратися з України.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з написом він виклав у своєму Twitter.

З допису Павела схоже, що це борт української техніки, яка братиме участь у майбутньому контрнаступі.

"Мені знайоме це відчуття. Ваш підрозділ рушає на передову, і ви хочете йти з ним, хочете вести й бути прикладом. Як командир, я завжди був поруч зі своїми солдатами. Зараз це вже не моя роль. Я приїхав сюди, щоб підбадьорити їх.

Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви відстоїте свободу. Росія, забирайся додому", – написав президент Чехії.

Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu.



Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

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Генерал Павел відомий тим, що обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, що є другою після генсека посадою в Альянсі. Ніхто з громадян Чехії до того чи після не підіймався так високо у структурі Альянсу.

Як відомо, президенти Чехії та Словаччини прибули в Україну вранці 28 квітня, для Павела це перший візит в Україну як лідера держави. Надвечір 28 квітня їм довелося провести одну із зустрічей в укритті через нову повітряну тривогу.

Після першого дня поїздок на північ Київщини та ключових зустрічей у столиці президенти залишилися на ночівлю, що доволі рідкісний випадок для візитів іноземних топ-посадовців під час повномасштабної війни.

В ніч на суботу Петр Павел вирушив у Дніпропетровську область, на якій Чехія сфокусує свою підтримку, а Зузана Чапутова вирушила на Чернігівщину та відвідала сумнозвісний підвал у селі Ягідне, де окупанти майже місяць утримували кількасот людей.

За інформацією чеських ЗМІ, президент перетнув західний кордон України близько 9 годин ранку у неділю і вдень виступить з пресконференцією вже у Чехії.