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"Езжайте домой, пока не поздно": президент Чехии оставил послание россиянам на военной технике

"Европейская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 11:37
Езжайте домой, пока не поздно: президент Чехии оставил послание россиянам на военной технике
ФОТО ПАВЕЛА D tWITTER

Президент Чехии Петр Павел во время визита в Украину оставил россиянам послание на военной технике, призывая убираться из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", фото с надписью он выложил в своем Twitter.

Из сообщения Павела похоже, что это борт украинской техники, которая будет участвовать в будущем контрнаступлении.

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"Мне знакомо это ощущение. Ваше подразделение отправляется на передовую, и вы хотите идти с ним, хотите вести и быть примером. Как командир, я всегда был рядом со своими солдатами. Сейчас это уже не моя роль. Я приехал сюда, чтобы подбодрить их.

Мы с вами. Вы отомстите за павших, вы отстоите свободу. Россия, убирайся домой", – написал президент Чехии.

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса.

Как известно, президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину утром 28 апреля, для Павела это первый визит в Украину как лидера государства. Вечером 28 апреля им пришлось провести одну из встреч в укрытии из-за новой воздушной тревоги.

После первого дня поездок на север Киевщины и ключевых встреч в столице президенты остались на ночевку, что довольно редкий случай для визитов иностранных топ-чиновников во время полномасштабной войны. 

В ночь на субботу Петр Павел отправился в Днепропетровскую область, на которой Чехия сфокусирует свою поддержку, а Зузана Чапутова отправилась на Черниговщину и посетила печально известный подвал в селе Ягодное, где оккупанты почти месяц удерживали несколько сотен человек.

По информации чешских СМИ, президент пересек западную границу Украины около 9 часов утра в воскресенье и днем выступит с пресс-конференцией уже в Чехии.

Темы: Вооруженные силывойнаЧехия
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