Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Езжайте домой, пока не поздно": президент Чехии оставил послание россиянам на военной технике

"Европейская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 11:37
Езжайте домой, пока не поздно: президент Чехии оставил послание россиянам на военной технике
ФОТО ПАВЕЛА D tWITTER

Президент Чехии Петр Павел во время визита в Украину оставил россиянам послание на военной технике, призывая убираться из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", фото с надписью он выложил в своем Twitter.

Из сообщения Павела похоже, что это борт украинской техники, которая будет участвовать в будущем контрнаступлении.

"Мне знакомо это ощущение. Ваше подразделение отправляется на передовую, и вы хотите идти с ним, хотите вести и быть примером. Как командир, я всегда был рядом со своими солдатами. Сейчас это уже не моя роль. Я приехал сюда, чтобы подбодрить их.

Мы с вами. Вы отомстите за павших, вы отстоите свободу. Россия, убирайся домой", – написал президент Чехии.

ВИДЕО ДНЯ

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса.

Как известно, президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину утром 28 апреля, для Павела это первый визит в Украину как лидера государства. Вечером 28 апреля им пришлось провести одну из встреч в укрытии из-за новой воздушной тревоги.

После первого дня поездок на север Киевщины и ключевых встреч в столице президенты остались на ночевку, что довольно редкий случай для визитов иностранных топ-чиновников во время полномасштабной войны. 

В ночь на субботу Петр Павел отправился в Днепропетровскую область, на которой Чехия сфокусирует свою поддержку, а Зузана Чапутова отправилась на Черниговщину и посетила печально известный подвал в селе Ягодное, где оккупанты почти месяц удерживали несколько сотен человек.

По информации чешских СМИ, президент пересек западную границу Украины около 9 часов утра в воскресенье и днем выступит с пресс-конференцией уже в Чехии.

Темы: Вооруженные силывойнаЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Вооруженные силы
Гуменюк о подрыве нефтебазы в Севастополе: Подготовительная работа к наступлению
В Украине ликвидированы еще полтысячи оккупантов и российская техника
"Мне всегда снились бои, стрельба, штурмы. Война до сих пор снится, никаких мирных снов". Охрана Бахмута глазами штурмовика 128 бригады
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: