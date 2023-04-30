"Езжайте домой, пока не поздно": президент Чехии оставил послание россиянам на военной технике

Президент Чехии Петр Павел во время визита в Украину оставил россиянам послание на военной технике, призывая убираться из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", фото с надписью он выложил в своем Twitter.

Из сообщения Павела похоже, что это борт украинской техники, которая будет участвовать в будущем контрнаступлении.

Реклама:

"Мне знакомо это ощущение. Ваше подразделение отправляется на передовую, и вы хотите идти с ним, хотите вести и быть примером. Как командир, я всегда был рядом со своими солдатами. Сейчас это уже не моя роль. Я приехал сюда, чтобы подбодрить их.

Мы с вами. Вы отомстите за павших, вы отстоите свободу. Россия, убирайся домой", – написал президент Чехии.

Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu.



Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 ВИДЕО ДНЯ April 29, 2023

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса.

Как известно, президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину утром 28 апреля, для Павела это первый визит в Украину как лидера государства. Вечером 28 апреля им пришлось провести одну из встреч в укрытии из-за новой воздушной тревоги.

После первого дня поездок на север Киевщины и ключевых встреч в столице президенты остались на ночевку, что довольно редкий случай для визитов иностранных топ-чиновников во время полномасштабной войны.

В ночь на субботу Петр Павел отправился в Днепропетровскую область, на которой Чехия сфокусирует свою поддержку, а Зузана Чапутова отправилась на Черниговщину и посетила печально известный подвал в селе Ягодное, где оккупанты почти месяц удерживали несколько сотен человек.

По информации чешских СМИ, президент пересек западную границу Украины около 9 часов утра в воскресенье и днем выступит с пресс-конференцией уже в Чехии.