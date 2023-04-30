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Буданов: Росіяни, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 13:56
Буданов: Росіяни, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.

Джерело: Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР

Пряма мова Буданова: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу".

Деталі: Буданов додав, що для цього в України "достатньо власних сил і засобів".

Також очільник ГУР підтвердив свою впевненість у тому, що Росія не може затягувати війну та розпадеться.

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Теми: Будановрозвідкавоєнні злочиниРосія
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