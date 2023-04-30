Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: Росіяни, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 13:56
Буданов: Росіяни, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.

Джерело: Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР

Пряма мова Буданова: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу".

Реклама:

Деталі: Буданов додав, що для цього в України "достатньо власних сил і засобів".

Також очільник ГУР підтвердив свою впевненість у тому, що Росія не може затягувати війну та розпадеться.

Теми: Будановрозвідкавоєнні злочиниРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росіяни вночі обстріляли Херсон, двоє людей поранені
Звіти ОВА: під обстрілом РФ протягом доби були 9 українських областей
Бої на деяких ділянках точаться на дистанціях до 50 метрів – Музичук
Без сучасних винищувачів неможливо досягти гарного успіху в наступі чи в обороні – Ігнат
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: