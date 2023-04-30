Буданов: Росіяни, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.

Джерело: Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР

Пряма мова Буданова: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу".

Деталі: Буданов додав, що для цього в України "достатньо власних сил і засобів".

Також очільник ГУР підтвердив свою впевненість у тому, що Росія не може затягувати війну та розпадеться.