Буданов: Россияне, совершившие военные преступления в Украине, будут найдены и уничтожены в любой части мира
Воскресенье, 30 апреля 2023, 13:56
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что российские оккупанты, совершившие военные преступления на войне в Украине, будут найдены и уничтожены где угодно.
Источник: Буданов в интервью американскому телеканалу PBS, которого цитирует пресс-служба ГУР
Прямая речь Буданова: "Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира".
Детали: Буданов добавил, что для этого у Украины "достаточно собственных сил и средств".
Также глава ГУР подтвердил свою уверенность в том, что Россия не может затягивать войну и распадется.
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