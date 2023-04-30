Ставлення українців до Дня перемоги 9 травня значно погіршилося – соціологія

Згідно з соціологією, 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят.

Джерело: КМІС

Дослівно: "День перемоги 9 травня зазнав драматичних змін. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення, за популярністю День перемоги поступався лише Новому року, Різдву і Великодню.

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До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці.

Вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято".

Деталі: Найменш популярні свята в цьому році – День перемоги (9 травня) та День праці (1 травня) - лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з даними дослідження, більшість населення України святкує Великдень та Різдво як найбільш популярні свята.

Наступними за популярністю є День Незалежності й День захисників і захисниць України.

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі, і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці.