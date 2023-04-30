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Отношение украинцев ко Дню победы 9 мая значительно ухудшилось - социология

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 15:58
Отношение украинцев ко Дню победы 9 мая значительно ухудшилось - социология
фото днепропетровской ова

Согласно социологии, 13% украинцев считают День победы, который празднуют 9 мая, одним из важнейших праздников.

Источник: КМИС

Дословно: "День победы 9 мая претерпел драматические изменения. В 2010 это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения, по популярности День победы уступал лишь Новому году, Рождеству и Пасхе.

К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его наиболее важным праздником.  А в 2023 осталось только 13% сторонников этого праздника, меньше сторонников только у "Дня труда".

Очевидно, это связано с войной, с тем, что День победы очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник".

 

Детали: Наименее популярные праздники в этом году - День победы (9 мая) и День труда (1 мая) - только 13% и 5% процентов украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.

Согласно данным исследования, большинство населения Украины празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники.

ВИДЕО ДНЯ

Следующими по популярности являются День Независимости и День защитников и защитниц Украины.

Новый год, который торжественно празднуют во всем мире, и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте.

 

Темы: День Победысоциологияпразднованиявойна
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