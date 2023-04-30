Журналіст-військовий Володимир Мукан загинув на фронті
Український журналіст і військовий Володимир Мукан загинув у Бахмуті під час виконання бойового завдання.
Джерело: сторінка Мукана в Facebook, Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
Дослівно: "29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ".
Деталі: Дату і час прощання з Володимиром обіцяють повідомити пізніше.
До війни Мукан працював журналістом і редактором в "Газеті по-українськи", журналі "Країна" та інтернет-порталі Gazeta.ua. Кілька років був співорганізатором найбільшого ретро фестивалю в Україні Old Car Land.
Як повідомляє Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, він також був аспірантом, випускником і співробітником Навчально-наукового інституту філології, автором ідеї "Філологічний календар". Також Мукан був PR-менеджером, власником агенції комунікацій. У нього залишилося двоє синів.
Допомогти родині: Приватбанк 5457082297083995 (Мукан Анна Сергіївна, дружина)