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Журналіст-військовий Володимир Мукан загинув на фронті

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 16:20
Журналіст-військовий Володимир Мукан загинув на фронті
Володимир Мукан, фото з його Facebook

Український журналіст і військовий Володимир Мукан загинув у Бахмуті під час виконання бойового завдання.

Джерело: сторінка Мукана в Facebook, Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дослівно: "29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ".

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Деталі: Дату і час прощання з Володимиром обіцяють повідомити пізніше.

До війни Мукан працював журналістом і редактором в "Газеті по-українськи", журналі "Країна" та інтернет-порталі Gazeta.ua. Кілька років був співорганізатором найбільшого ретро фестивалю в Україні Old Car Land.

Як повідомляє Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, він також був аспірантом, випускником і співробітником Навчально-наукового інституту філології, автором ідеї "Філологічний календар". Також Мукан був PR-менеджером, власником агенції комунікацій. У нього залишилося двоє синів.

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Допомогти родині: Приватбанк 5457082297083995 (Мукан Анна Сергіївна, дружина)

Теми: Збройні силиЗМІвійна
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