Журналіст-військовий Володимир Мукан загинув на фронті

Володимир Мукан, фото з його Facebook

Український журналіст і військовий Володимир Мукан загинув у Бахмуті під час виконання бойового завдання.

Джерело: сторінка Мукана в Facebook, Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дослівно: "29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ".

Деталі: Дату і час прощання з Володимиром обіцяють повідомити пізніше.

До війни Мукан працював журналістом і редактором в "Газеті по-українськи", журналі "Країна" та інтернет-порталі Gazeta.ua. Кілька років був співорганізатором найбільшого ретро фестивалю в Україні Old Car Land.

Як повідомляє Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, він також був аспірантом, випускником і співробітником Навчально-наукового інституту філології, автором ідеї "Філологічний календар". Також Мукан був PR-менеджером, власником агенції комунікацій. У нього залишилося двоє синів.

Допомогти родині: Приватбанк 5457082297083995 (Мукан Анна Сергіївна, дружина)