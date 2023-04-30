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Журналист-военный Владимир Мукан погиб на фронте

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 16:20
Журналист-военный Владимир Мукан погиб на фронте
Владимир Мукан, фото из его Facebook

Украинский журналист и военный Владимир Мукан погиб в Бахмуте во время выполнения боевого задания.

Источник: страница Мукана в Facebook, Учебно-научный институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко

Дословно: "29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевого задания героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ".

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Детали: Дату и время прощания с Владимиром обещают сообщить позже.

До войны Мукан работал журналистом и редактором в "Газете по-украински", журнале "Країна" и интернет-портале Gazeta.ua. Несколько лет был соорганизатором крупнейшего ретро фестиваля в Украине Old Car Land.

Как сообщает Учебно-научный институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, он также был аспирантом, выпускником и сотрудником Учебно-научного института филологии, автором идеи "Филологический календарь". Также Мукан был PR-менеджером, владельцем агентства коммуникаций. У него осталось двое сыновей.

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Помочь семье: Приватбанк 5457082297083995 (Мукан Анна Сергеевна, жена)

Темы: Вооруженные силыСМИвойна
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