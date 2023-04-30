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Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T

"Европейская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 16:30
Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Правительство Германии передало Вооруженным силам Украины очередной пакет военной помощи, который включает второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Обновленный список помощи включает восемь грузовиков Zetros, два автопогрузчика 8x6 с 8 выдвижными контейнерами и одну ЗРК IRIS-T.

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Первую установку IRIS-T Германия доставила в Украину еще в октябре 2022 года.

19 апреля министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получила от Германии второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радарной машины и командной машины. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

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Напомним, ранее Германия также сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot.

Темы: Германияпомощь Украине
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