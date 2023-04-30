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Зеленський знову зідзвонився з Макроном: говорили про ситуацію на фронті та зброю

"Європейська правда"Неділя, 30 квітня 2023, 16:40

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном поінформував його про ситуацію на фронті та обговорив оборонну допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Офісу президента.

"Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо глава держави акцентував на першочергових потребах українських сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Макрону за вже надану Францією оборонну допомогу та було домовлено про додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою.

"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакету", – підкреслив Зеленський.

Окрему увагу під час розмови було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні і конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру запрошення країни до НАТО.

Це вже друга телефонна розмова лідерів України та Франції за останній два тижні. 15 квітня Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та візит французького президента до Китаю.

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Теми: ЗеленськийМакрон
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