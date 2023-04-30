Зеленський знову зідзвонився з Макроном: говорили про ситуацію на фронті та зброю

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном поінформував його про ситуацію на фронті та обговорив оборонну допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Офісу президента.

"Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо глава держави акцентував на першочергових потребах українських сил оборони", – йдеться у повідомленні.

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Зеленський подякував Макрону за вже надану Францією оборонну допомогу та було домовлено про додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою.

"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакету", – підкреслив Зеленський.

Окрему увагу під час розмови було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні і конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру запрошення країни до НАТО.

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Це вже друга телефонна розмова лідерів України та Франції за останній два тижні. 15 квітня Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та візит французького президента до Китаю.